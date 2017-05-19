В Самаре КАМАЗ насмерть сбил пожилую женщину на ул. 22 Партсъезда

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Днем 18 мая в городе Самара произошло ДТП. 26-летний водитель автомашины КамАЗ, двигался по ул. 22 Партсъезда в направлении Заводского шоссе. По предварительной версии полицейских, в районе дома №6 по Заводскому шоссе, при начале движения, допустил наезд на двух пожилых женщин, переходивших проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП, пострадавшая женщина 1948 г.р. была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в ГКБ № 2 им. Семашко. Женщина 1941 г.р. от полученных травм скончалась на месте происшествия.18 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний. Один человек погиб, сообщает облМВД.