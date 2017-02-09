В Самаре Fiat Albea врезался в ограждение и перевернулся с моста

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Вечером 8 февраля в 21:00 в Куйбышевском районе областной столицы произошло ДТП. 52-летний водитель автомобиля «Fiat Albea» двигался по улице Белорусской со стороны улицы Кабановской в направлении улицы Обувной. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, при въезде на мост автомобилист не справился с рулевым управлением и допустил выезд на тротуар с металлическим ограждением, после чего автомашина опрокинулась с моста.В результате ДТП водитель иномарки получили телесные повреждения, с которыми смог самостоятельно обратиться в одну из городских больниц. От госпитализации пострадавший отказался.8 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП. При этом 7 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет, сообщает облМВД.