В Самаре водитель «Toyota» сбил на переходе велосипедиста с двухлетним пассажиром
17 августа 2017 16:06
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В результате ДТП велосипедист и его несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Уважаемые велосипедисты! Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перед тем, как следовать через проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода, необходимо спешиться и переводить велосипед рядом с собой, особенно если Вы осуществляете перевозку детей в возрасте до 7 лет. Кроме того, необходимо использовать средства защиты - наколенники, налокотники и велошлемы. При передвижении в темное время суток необходимо использовать на одежде и велосипеде световозвращающие элементы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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