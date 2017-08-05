В Самаре в торговой точке на Стара - Загоре реализовывали спиртное в запрещенное законом время

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В отношении владельца торговой точки составлен протокол об административном правонарушении.Сотрудники полиции напоминают: обо всех фактах незаконной реализации алкогольной продукции необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области