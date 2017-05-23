В Самаре, в районе совхоза Кряж, водитель джипа не уступил дорогу автобусу

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В 6:10 на улице Поселковой, в районе совхоза Кряж, 27-летний водитель за рулем Jeep Grand Cherokee ехал от улицы Центральной в сторону Уральской. Во время поворота налево молодой человек не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Ивеко», за рулем которого находился мужчина 1971 года рождения.В результате аварии пострадал водитель иномарки. С травмами различной тяжести его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.