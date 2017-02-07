В Самаре, в одной из квартир на улице Победы, молодая женщина отравилась угарным газом, принимая ванну

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Вызов на городскую станцию скорой помощи поступил в 12:37. Врачи прибыли на место ЧП в 12:50.Хозяйка квартиры рассказала, что принимала ванну и вдруг почувствовала себя плохо. Оказалось, что она отравилась угарным газом от газового водонагревателя.Медики оказали ей первую помощь и доставили в больницу Середавина.