В Самаре, в ходе семейного конфликта, пьяная дочь разбила голову своей матери-пенсионерке
15 сентября 2018 13:47
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В ходе проведенной проверки, участковый осмотрел место происшествия в одном из домов на проспекте Карла Маркса, опросил пострадавшую и ее родственников, провел поквартирный обход указанного дома и собрал характеризующий материал на участников конфликта.
Из собранных материалов следует, 28 августа вечером из квартиры пенсионерки были слышны крики, свидетельствующие о разгоревшемся конфликте. Со слов соседей, голоса принадлежали пожилой женщине и ее дочери.
Опрошенная женщина 1960 года рождения, подтвердила, что в указанное время у нее произошел конфликт с матерью, из-за употребления подозреваемой спиртных напитков, в ходе которого она схватила керамическую тарелку и кинула ее в сторону своей родственницы, попав пенсионерке в голову.
Согласно результатам экспертизы, полученное повреждение повлекло причинение легкого вреда здоровью пожилой женщины.
По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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