В Самаре, поздно ночью, грабитель отобрал у молодого человека два сотовых телефона и аэрозольный пистолет

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Как выяснили сотрудники полиции, после встречи с незнакомцем заявитель 1991 года рождения лишился двух сотовых телефонов, а также средства для самообороны – аэрозольного пистолета. Кроме описания похищенного имущества, потерпевший передал полицейским приметы нападавшего. В результате была составлена ориентировка на вора. После установления подробностей нападения, а также работы на месте происшествия, была собрана информация, позволившая оперативникам выяснить некоторые факты и приступить к их проверке.Спустя некоторое время сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в Ленинском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, похожего на подозреваемого. Подозрения сотрудников полиции, о возможной причастности задержанного к преступлению, подтвердилась. При проведении досмотровых мероприятий у молодого человека было обнаружено похищенное имущество, в том числе и аэрозольный пистолет. В ходе общения с сотрудниками полиции подозреваемый не стал отрицать своей вины и рассказал обстоятельства нападения.По статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. По данным полиции злоумышленник 1991 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото rosgvard.ru