В Самаре, после столкновения с «Приорой», иномарка перелетела через бордюр и врезалась в здание Реального училища

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Автомобиль SsangYong Kyron после столкновения с «Приорой» перелетел через бордюр и прямо «носом» врезался в здание Реального училища (является памятником архитектуры).Машины получили серьезные повреждения.Информация о пострадавших уточняется . Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.Фото: "Новости Самары - Самара life"