В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

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По информации очевидцев около полуночи иномарка влетела «пятнадцатую». Водитель иномарки ехал по правилам, с разрешённой скоростью. А водитель «Лады» решил развернуться перед ним.Водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП.Фото: «ДТП Самара»/vk.com