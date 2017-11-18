В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой
18 ноября 2017 16:22
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По информации очевидцев около полуночи иномарка влетела «пятнадцатую». Водитель иномарки ехал по правилам, с разрешённой скоростью. А водитель «Лады» решил развернуться перед ним.
Водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП.
Фото: «ДТП Самара»/vk.com
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