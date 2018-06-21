В Самаре на улице Молодогвардейской автобус с болельщиками попал в ДТП с Porsche
21 июня 2018 14:35
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Автобус, проезжая по указанной улице, зацепил автомобиль Porsche, припаркованный возле банка. Пострадавших в аварии нет. Машины получили небольшие механические повреждения, передает samarskie-voditeli.ru.
Автобус в момент ДТП перевозил болельщиков с фанзоны на площади Куйбышева на стадион «Самара-Арена».
Напомним, сегодня, 21 июня на стадионе состоится матч в рамках ЧМ-2018. На поле встретятся сборные Дании и Австралии.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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