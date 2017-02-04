В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

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Вероятно, хозяин автомобиля нарушил правила парковки, и автомобиль собирались отправить на штрафстоянку.Очевидцы пишут: "Ну, чё, доигралась муниципальная служба эвакуации. Очень рад за них, может беспредельничать поменьше будут. Очень интересно как они ее опускать будут".Фото "Происшествия в Тольятти"