В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора
4 февраля 2017 20:29
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Вероятно, хозяин автомобиля нарушил правила парковки, и автомобиль собирались отправить на штрафстоянку.
Очевидцы пишут: "Ну, чё, доигралась муниципальная служба эвакуации. Очень рад за них, может беспредельничать поменьше будут. Очень интересно как они ее опускать будут".
Фото "Происшествия в Тольятти"
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