В Самаре на Зубчаниновском шоссе Lada XRay провалилась под асфальт рядом со школой

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ЧП произошло рядом со школой №86. Автомобиль был припаркован вдоль дороги на незаасфальтированном участке улицы.Вероятно, на этом месте недавно была раскопана яма. Передняя часть машины ушла под землю.– Машина получила механические повреждения переднего бампера, – рассказали очевидцы.Фото Вячеслава Ярмакова из паблика «Самарские водители»/ Vk.com