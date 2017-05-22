В Самаре на Зубчаниновском шоссе Lada XRay провалилась под асфальт рядом со школой
22 мая 2017 21:09
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ЧП произошло рядом со школой №86. Автомобиль был припаркован вдоль дороги на незаасфальтированном участке улицы.
Вероятно, на этом месте недавно была раскопана яма. Передняя часть машины ушла под землю.
– Машина получила механические повреждения переднего бампера, – рассказали очевидцы.
Фото Вячеслава Ярмакова из паблика «Самарские водители»/ Vk.com
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