В Самаре на Авроре под колеса "Лады" попал мужчина, переходивший дорогу

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Одно из ДТП произошло в 13:50 в Самаре. 29-летний водитель, управляя Ладой 2114, двигаясь по ул. Авроры со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Мориса Тореза. Он вел автомобиль со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением, не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на 62-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области