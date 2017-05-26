В Самаре мужчина, пока грабил девушку, потерял телефон и банковскую карту
26 мая 2017 17:36
87
Неожиданно на лестничной площадке первого этажа незнакомец схватился за сумку девушки и попытался вырвать ее из рук. Однако девушка дала отпор нападавшему. В результате завязалась потасовка. Но силы были не равны, грабитель получил желаемое, после чего выбежал из подъезда. Девушка же обратилась за помощью в отдел полиции Самары.
Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. В ходе осмотра подъезда полицейские обнаружили банковскую карту на имя мужчины и сотовый телефон. Выяснилось, что находки принадлежат одному человеку. Кроме того, полицейские установили: гражданин с подобной фамилией и именем в данном доме не проживает. Тогда сотрудники уголовного розыска предположили, что найденные вещи могли выпасть из кармана нападавшего.
В ходе проверки стало известно, что владелец оставленного сотового телефона и банковской карты знаком оперативникам. Самарец 1985 года рождения ранее неоднократно был судим, в том числе за мошенничество. Установив точное местонахождение злоумышленника, полицейские выехали и задержали его. Тот не стал отрицать своей причастности к грабежу и рассказал, что похищенную у потерпевшей сумку выбросил в мусорный бак.
В ходе проверки подозреваемого на причастность к совершению других противоправных деяний, полицейские установили, что на счету у мужчины может быть еще один грабеж. Преступление было совершено днем ранее в том же районе и на той же улице. Как и в предыдущем случае, жертвой стала женщина, а нападение произошло в дневное время в подъезде дома на лестничной площадке первого этажа. Как следует из собранных материалов, мужчина зашел следом за женщиной, подбежал к ней и сорвал с ее шеи две золотые цепочки, после чего убежал.
Позже сотрудники полиции установили, что украшения злоумышленник в тот же день сдал в ломбард. Сейчас по результатам проверки возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Проверка на причастность подозреваемого к совершению других противоправных деяний на территории Самары продолжается.
Сотрудники полиции напоминают: для того, чтобы не стать жертвой злоумышленника, гражданам необходимо соблюдать несложные правила:
- по возможности не находиться на улице в позднее вечернее и ночное время суток. Избегать пребывания в малолюдных темных переулках, дворах;
- в вечернее время суток необходимо встречать своих близких;
- не демонстрировать окружающим дорогие гаджеты и ювелирные украшения;
- если так случилось, что вы все-таки стали жертвой ограбления, постарайтесь не потерять самообладания и запомнить любые особенности внешности, одежды, речи, поведения нападавших, о чем и сообщите в органы внутренних дел по телефону или обратитесь к ближайшему наряду полиции. Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото newsregions.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 мая 2017 15:00
Он пояснил полицейским, что оружие и боеприпасы нашел в 2012-2013 годах на территории Самарской Луки. Закон
89
26 мая 2017 09:40
Возбуждено уголовное дело. Закон
106
25 мая 2017 22:09
Ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Закон
238
25 мая 2017 22:03
Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Закон
334
25 мая 2017 20:10
Женщина полностью признала свою вину. Закон
210
25 мая 2017 16:38
Он должен был перед съемкой подать уведомление в самарский филиал «Аэронавигация Центральной Волги». Закон
516
25 мая 2017 15:52
Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Закон
178
Происшествия
26 мая 2017 18:10В Октябрьске самарчанка обокрала своего сожителя и его мать
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ведется следствие. Происшествия
2
26 мая 2017 17:36
В ходе проверки стало известно, что владелец оставленного сотового телефона и банковской карты знаком оперативникам. Происшествия
83
26 мая 2017 15:27
После чего продал металл, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Происшествия
99
Криминал
26 мая 2017 12:59
Он размещал в соцсети экстремистские материалы. Криминал
235
26 мая 2017 10:47
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Криминал
146
25 мая 2017 13:05
Он обещал повлиять на вынесение более мякого приговора. Криминал
230
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
909
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
647
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1335
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1449
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1630
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2921
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1542
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1196
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
730
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1094
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2362
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3360
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают