В Самаре мужчина, пока грабил девушку, потерял телефон и банковскую карту

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Неожиданно на лестничной площадке первого этажа незнакомец схватился за сумку девушки и попытался вырвать ее из рук. Однако девушка дала отпор нападавшему. В результате завязалась потасовка. Но силы были не равны, грабитель получил желаемое, после чего выбежал из подъезда. Девушка же обратилась за помощью в отдел полиции Самары.Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. В ходе осмотра подъезда полицейские обнаружили банковскую карту на имя мужчины и сотовый телефон. Выяснилось, что находки принадлежат одному человеку. Кроме того, полицейские установили: гражданин с подобной фамилией и именем в данном доме не проживает. Тогда сотрудники уголовного розыска предположили, что найденные вещи могли выпасть из кармана нападавшего.В ходе проверки стало известно, что владелец оставленного сотового телефона и банковской карты знаком оперативникам. Самарец 1985 года рождения ранее неоднократно был судим, в том числе за мошенничество. Установив точное местонахождение злоумышленника, полицейские выехали и задержали его. Тот не стал отрицать своей причастности к грабежу и рассказал, что похищенную у потерпевшей сумку выбросил в мусорный бак.В ходе проверки подозреваемого на причастность к совершению других противоправных деяний, полицейские установили, что на счету у мужчины может быть еще один грабеж. Преступление было совершено днем ранее в том же районе и на той же улице. Как и в предыдущем случае, жертвой стала женщина, а нападение произошло в дневное время в подъезде дома на лестничной площадке первого этажа. Как следует из собранных материалов, мужчина зашел следом за женщиной, подбежал к ней и сорвал с ее шеи две золотые цепочки, после чего убежал.Позже сотрудники полиции установили, что украшения злоумышленник в тот же день сдал в ломбард. Сейчас по результатам проверки возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Проверка на причастность подозреваемого к совершению других противоправных деяний на территории Самары продолжается.Сотрудники полиции напоминают: для того, чтобы не стать жертвой злоумышленника, гражданам необходимо соблюдать несложные правила:- по возможности не находиться на улице в позднее вечернее и ночное время суток. Избегать пребывания в малолюдных темных переулках, дворах;- в вечернее время суток необходимо встречать своих близких;- не демонстрировать окружающим дорогие гаджеты и ювелирные украшения;- если так случилось, что вы все-таки стали жертвой ограбления, постарайтесь не потерять самообладания и запомнить любые особенности внешности, одежды, речи, поведения нападавших, о чем и сообщите в органы внутренних дел по телефону или обратитесь к ближайшему наряду полиции. Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото newsregions.ru