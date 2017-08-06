В Самаре, лишенный прав водитель, попался пьяным за рулем

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При проверке было установлено, что гражданин лишен водительских прав в 2016 году.По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возбуждено уголовное дело. По сведениям полицейских, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.