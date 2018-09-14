В Самаре, в коммуналке на улице Победы, нашли труп мужчины, завернутый в целлофан

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По данным источника, тело 58-летнего мужчины с ножевым ранением нашли 12 сентября. По предварительным данным, смерть наступила за два дня до обнаружения трупа.В убийстве подозревают соседа по коммуналке. который 10 сентября попал под поезд и погиб.Уголовное дело пока не возбуждено, силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.