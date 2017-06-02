В Самаре , ночью после свидания, 16-летнего подростка ограбил на улице его ровесник

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Общественный транспорт уже не ходил, парень решил пойти пешком. На улице Бобруйской ему встретился молодой человек. В ходе завязавшегося разговора незнакомец неожиданно ударил подростка и отобрал у него сотовый телефон. Парень, добравшись домой, обратился за помощью в полицию.В ходе разговора с юношей полицейские выяснили, что, несмотря на темное время суток, он смог разглядеть своего обидчика и запомнить его приметы. Как оказалось, впоследствии внимательность потерпевшего поспособствует установлению подозреваемого.Входе работы по заявлению сотрудники уголовного розыска выяснили, что в Железнодорожном районе города в поле зрения полицейских попал несовершеннолетний, который возможно причастен к совершению схожего противоправного деяния. Оперативники связались с коллегами и сравнили приметы подростка с описанием разыскиваемого. Для проверки возникших предположений полицейские повторно пообщались с 16-летним пострадавшим. В ходе дальнейшей работы у полицейских появились основания полагать, что попавший в поле зрения подросток может быть причастен к нападению на своего ровесника. Впоследствии проверка подтвердила данную версию: потерпевший узнал в парне своего обидчика.В результате по подозрению в ограблении своего ровесника несовершеннолетний был задержан. В настоящее время по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Самарская полиция напоминает гражданам простые правила безопасного поведения, которые помогут обезопасить себя и свое имущество. Рекомендуется:- не находится в одиночку на улице в вечернее и ночное время суток, избегать пребывания в малолюдных темных переулках и дворах, идти домой только по освещенным и оживленным улицам;- в темное время суток необходимо встречать своих близких, особенно женщин, детей и пожилых людей на остановках общественного транспорта и провожать их при отъезде;- не привлекать внимания посторонних лиц к ценным вещам, которые имеются при себе;- проводить разъяснительную работу и напоминать родным о возможном риске совершения в отношении них преступления при беспечном обращении с личными вещами.Если случилось, что Вас ограбили, постарайтесь запомнить любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавших, о чем срочно, необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону или обратиться к ближайшему наряду полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото saroblnews.ru