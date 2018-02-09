В Самаре 8 часов искали двух пропавших подростков, которые решили произвести впечатление «крутых парней» на сверстников

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На розыск пропавших детей по тревоге был поднят личный состав У МВД России по городу Самаре. Ориентировки с приметами пропавших разосланы всем наружным службам и территориальным органам внутренних дел, а также в соседние регионы. К поиску подключились сотрудники областного главка, с привлечением сил и средств спецподразделения «Гром» ГУ МВД России по Самарской области, а так же СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии, транспортного ОМОНА и волонтеров «Лиза Алерт». Всего более 500 человек.Полицейские обследовали чердачные и подвальные помещения многоэтажных домов, осмотрели заброшенные дома и дачные массивы в районе проживания несовершеннолетних, опросили граждан, которые могли видеть пропавших. Проверке были подвергнуты крупные торговые центры города. Оперативные сотрудники установили круг знакомых и друзей подростков и опросили их с целью получения какой-либо информации, которая могла бы помочь в поиске ребят. В ходе общения со сверстниками пропавших у полицейских появились сведения, что молодые люди могли направиться в сторону села Ново-Семейкино, где были организованы поисковые мероприятия в радиусе 50 километров с привлечением специальных летательных аппаратов.Примерно в 17.30 в полицию поступила информация от родителей, что подростки вернулись домой.В ходе опроса несовершеннолетние объяснили сотрудникам правоохранительных органов свое исчезновение желанием покрасоваться и произвести впечатление «крутых парней» на сверстников. С этой целью они выкладывали в одной из социальных сетей фотографии своих передвижений. Так как у подростков не было денег на проезд, а находились они в районе торгового центра «Мега», то домой возвращались пешком. Они пояснили, что уходя из дома, не осознавали тех последствий, к которым их исчезновение привело.В отношении них противоправных действий совершено не было. По имеющимся данным, подростки воспитываются в неполных семьях, на профилактическом учете не состоят.В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка.Сотрудники полиции напоминают родителям, что в подростковом возрасте дети требуют особого внимания и нуждаются в контроле не только в школе и на улице. Необходимо быть более бдительными, контролировать контакты ребенка, в том числе и в сети Интернет. Кроме того, важно разъяснить несовершеннолетним юридические последствия их необдуманных поступков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.