В Самаре 77-летнюю женщину сбила электричка

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22 августа, вечером в районе станции Зубчаниновка женщина переходила ж/д пути в неположенном месте.– Приближалась электричка Похвистнево–Самара. Женщина не успела быстро перебежать через пути. Поезд задел ее, – рассказал 63.ru Таулан Чепкенчиев.Пенсионерку с перелом руки и ушибами доставили в больницу.Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.