В Самаре 19-летняя автомобилистка на Стара-Загоре сбила пожилую женщину

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Днем 26 ноября водитель 1998 года рождения, управляя автомашиной Рено Сандеро, двигался по внутриквартальному проезду по улице Стара-Загора. По предварительной информации полицейских, 19-летняя девушка при движении задним ходом в районе дому № 86 по улице Стара-Загора допустила наезд на 79-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть внутриквартального проезда. В результате ДТП женщина 1938 года рождения была госпитализирован с травмой головы и ног.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.