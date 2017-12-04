В Самаре 15-летний школьник взял покататься чужой велосипед и бросил его в подъезде дома

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На место происшествия для выяснения подробностей прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что велосипед владелец оставил около 19:00 во дворе школы на улице Артемовской. Спустя два часа его не оказалось на месте. В ходе сбора информации о произошедшем сотрудникам полиции стало известно: на велосипеде, похожем на разыскиваемый, местные жители видели подростка.Сотрудники уголовного розыска в тот же день установили личность молодого человека. Им оказался ранее не судимый 15-летний учащийся одной из самарских школ. По имеющимся данным, после непродолжительной поездки подросток оставил велосипед в подъезде дома, расположенного на ул. М. Сорокина.Позже сотрудники полиции изъяли похищенное средство передвижения.На днях по статье «Кража» было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Сотрудники полиции напоминают, что для предотвращения подобного роды преступлений необходимо позаботиться о том, чтобы подход к велосипеду, оставленному в общественном месте, был как можно более сложным. Следует также подумать и о качественном замке для охраны велосипедов. Рекомендуется записать номер велосипеда и сфотографировать его. В случае кражи, эти данные будут использованы при поиске велосипеда или его опознании, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.