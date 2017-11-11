В Самаре 14-летний школьник украл женскую сумку из камеры хранения в магазине

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Из собранных на месте происшествия сотрудниками полиции материалов следовало, что к преступлению может быть причастен несовершеннолетний. В ходе работы, сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних выяснили личность вора. Им оказался 14-летний учащийся одной из школ, ранее попадавший в поле зрения сотрудников полиции. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.