В Самаре 17-летний школьник украл из магазина 350 пачек сигарет

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Стражи правопорядка прибыли по указанному в сообщении адресу и осмотрели место преступления. Полицейские установили, что незадолго до исчезновения табачные изделия были оставлены одним из работников на прилавке для последующей раскладки. Записи камер видеонаблюдения показали, что временным отсутствием персонала воспользовался один из посетителей. Юноша взял блоки сигарет и вышел вместе с ними из магазина.Установлением его личности занимались сотрудники уголовного розыска и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Под подозрение полицейских попал 17–летний ученик одной из самарских школ. В ходе разговора с сотрудниками полиции подросток признался в совершении преступления. По его словам, часть похищенных табачных изделий школьник оставил у себя, а остальное раздал своим знакомым.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото pixabay.com