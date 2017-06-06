В Самаре 17-летний школьник украл из магазина 350 пачек сигарет
6 июня 2017 15:58
94
Стражи правопорядка прибыли по указанному в сообщении адресу и осмотрели место преступления. Полицейские установили, что незадолго до исчезновения табачные изделия были оставлены одним из работников на прилавке для последующей раскладки. Записи камер видеонаблюдения показали, что временным отсутствием персонала воспользовался один из посетителей. Юноша взял блоки сигарет и вышел вместе с ними из магазина.
Установлением его личности занимались сотрудники уголовного розыска и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. Под подозрение полицейских попал 17–летний ученик одной из самарских школ. В ходе разговора с сотрудниками полиции подросток признался в совершении преступления. По его словам, часть похищенных табачных изделий школьник оставил у себя, а остальное раздал своим знакомым.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 июня 2017 11:23
Организацяи не была зарегистрирована на территории России. Закон
136
5 июня 2017 21:10
В суд направлено уголовное дело по факту 31 эпизода мошенничества. Закон
646
5 июня 2017 20:48
Площадки покрыты щебнем, огорожены забором, въезды на территории ограничены автоматическими шлагбаумами. На въездах на участки располагаются будки охраны,... Закон
331
5 июня 2017 20:22
Суд признал Петросянца и Реймова виновными и назначил наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы соответственно, обоим суд определил отбывать назначенное... Закон
296
5 июня 2017 20:06
Он должен получить в счёт компенсации морального вреда 180 тысяч рублей. Закон
260
5 июня 2017 18:40
Установлено, что на южной окраине села Артюшкино Шенталинского района Самарской области на расстоянии 50 метров от автодороги стихийно образовалась свалка... Закон
235
5 июня 2017 17:13
Руководитель Департамента градостроительства и архитектуры администрации г.о. Самара Сергей Рубаков прокомментировал новость о своем задержании за... Закон
1892
Происшествия
6 июня 2017 17:00
В результате ДТП движение трамваев в сторону Постникова Оврага было ограничено. Происшествия
203
6 июня 2017 15:58
По его словам, часть похищенных табачных изделий школьник оставил у себя, а остальное раздал своим знакомым. Происшествия
92
6 июня 2017 14:36
Во время застолья между ними произошел конфликт. Происшествия
117
Криминал
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
2134
6 июня 2017 11:32
В кошельке пострадавшей было всего 40 рублей. Криминал
116
6 июня 2017 11:14
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого прямо в момент совершения преступления. Криминал
123
Видео
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
2159
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
403
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1437
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
827
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1535
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1651
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1623
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1290
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
882
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1188
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2459
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3455
Мероприятия