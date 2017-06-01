В Самаре 19-летний молодой человек отобрал телефон у знакомого подростка

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Преступление было совершено в дневное время суток около одного домов на улице Авроры. Грабитель был знаком школьнику. Со слов подростка сотрудники полиции составили список примет нападавшего и приступили к отработке поступивших сведений.По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело.Правоохранители установили личность грабителя. Им оказался 19-летний безработный самарец, ранее попадавший в поле зрения полиции за совершение кражи. В ходе общения с сотрудниками полиции молодой человек не стал отрицать свою причастность к преступлению. По его словам, похищенный у подростка сотовый телефон был сдан в ломбард. В настоящее время мобильное устройство изъято и приобщено к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.