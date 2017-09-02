В Самаре 16 человек тушили пожар в квартире на ул. Санфировой

279

Накануне, 1ё сентября, по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, ул. Санфировой, д. 99, произошел пожар.Горели домашние вещи в квартире на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Пожар потушили за 20 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.