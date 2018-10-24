В Самаре 17 человек тушили пожар в Промышленном районе

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23 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. ЗвенигородскаяГорели домашние вещи на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 17 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.