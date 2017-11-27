В Самара в поселке Чкалова горела кровля ангара

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Горела кровля ангара на площади 5 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 20:38 мин., пожар ликвидирован в 20:41.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС