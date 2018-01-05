В Самара больше двух с половиной часов тушили горящий дом на 120 кв. метрах

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Поздно вечером 4 января по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, ул. Гидроузловская, произошел пожар. Горел частный дом на 120 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 47 человек личного состава и 11 единиц техники.Пожар тушили более трех часов, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.