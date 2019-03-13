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В США мощный торнадо оставил невредимым дом, оказавшийся в эпицентре стихии (ФОТО, ВИДЕО)

13 марта 2019 22:19
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Мэтт Гиллеспи из близлежащего населенного пункта Эллерсли с помощью дрона запечатлел последствия стихии.
3 марта на город Уэверли-Холл, который находится в округе Харрис американского штата Джорджия, обрушился мощный торнадо, пришедший из штата Алабама. Мэтт Гиллеспи из близлежащего населенного пункта Эллерсли с помощью дрона запечатлел последствия стихии. К своему удивлению, он обнаружил, что один из домов пережил прямой удар торнадо и, судя по видео и фото, остался почти невредимым, хотя вокруг были повалены сотни деревьев, сообщает newsru.com со ссылкой на Stormnews.

По информации The Weather Channel, когда воронка, проделавшая путь в 113 км, достигла Эллерсли и Уэверли-Холл, ее категория оценивалась как EF2 (скорость ветра 178-217 км/ч). Этого достаточно, чтобы срывать крыши даже у хорошо построенных зданий. Причем были повреждены дома, которые не находились на траектории смерча. Обошлось без пострадавших.

Этот торнадо является одним из самых смертоносных в США за последние годы: его жертвами стали 23 человека в округе Ли штата Алабама. Ранения получили 63 человека. Вначале воронке была присвоена категория EF3, затем она была изменена на EF4 - скорость ветра достигала 274 км/ч.

Мэтт опубликовал в соцсетях видео и фото последствий стихии.

Невероятные случаи с уцелевшими во время сильнейшего ветра домами неоднократно бывали и ранее. Так, прошлой осенью в наиболее пострадавшем от урагана "Майкл" городе Мексико-Бич американского штата Флорида был найден практически целым дом, который ветер скоростью 250 км/ч и штормовой нагон передвинули почти на 366 метров.

Еще два дома были передвинуты на 146 и 293 метра.



 
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