В США мощный торнадо оставил невредимым дом, оказавшийся в эпицентре стихии (ФОТО, ВИДЕО)
13 марта 2019 22:19
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По информации The Weather Channel, когда воронка, проделавшая путь в 113 км, достигла Эллерсли и Уэверли-Холл, ее категория оценивалась как EF2 (скорость ветра 178-217 км/ч). Этого достаточно, чтобы срывать крыши даже у хорошо построенных зданий. Причем были повреждены дома, которые не находились на траектории смерча. Обошлось без пострадавших.
Этот торнадо является одним из самых смертоносных в США за последние годы: его жертвами стали 23 человека в округе Ли штата Алабама. Ранения получили 63 человека. Вначале воронке была присвоена категория EF3, затем она была изменена на EF4 - скорость ветра достигала 274 км/ч.
Мэтт опубликовал в соцсетях видео и фото последствий стихии.
Невероятные случаи с уцелевшими во время сильнейшего ветра домами неоднократно бывали и ранее. Так, прошлой осенью в наиболее пострадавшем от урагана "Майкл" городе Мексико-Бич американского штата Флорида был найден практически целым дом, который ветер скоростью 250 км/ч и штормовой нагон передвинули почти на 366 метров.
Еще два дома были передвинуты на 146 и 293 метра.
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