В США медведь пришёл полежать у женщины в гамаке
2 сентября 2018 21:13
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Автор видео рассказала, что не впервые раз видит косолапого, который периодически приходит покачаться в гамаке.
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