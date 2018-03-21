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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В США беспилотный автомобиль компании Uber сбил насмерть женщину, переходившую дорогу

21 марта 2018 18:15
26
Этот случай не первый, когда новые технологии приводили к серьезным инцидентам.
В США беспилотный автомобиль компании Uber сбил насмерть женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Этот случай не первый, когда новые технологии приводили к серьезным инцидентам, сообщает РБК,

 Видео здесь.
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