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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В США альпака умер, переев чипсов и арахиса

23 августа 2018 18:04
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Животному не помогло даже переливание крови.
Животному не помогло даже переливание крови. После случившегося остальных альпака отгородят от неизвестного, приносившего еду.

В США альпака умер от переедания арахиса и чипсов, которые ему оставляли на поляне, сообщает канал Fox News. Животное по кличке Олли, росшее под присмотром сотрудников ветеринарного госпиталя и школы в округе Клей, умерло от эндотоксемии, передает life.ru.

Сообщается, что вредную еду для него оставил автомобилист, которого теперь разыскивают власти.

Олли съел слишком много, в результате ему даже сделали переливание крови от его отца. Спасти животное не удалось, альпака умер.

Остальных животных переместят с поля в пространство, где неизвестный не сможет им навредить. 
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