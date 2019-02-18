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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В СО из-за ДТП временно ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

18 февраля 2019 17:21
105
Спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что 18 февраля c 14:30 на 869 км автомобильной дороги М-5 «Урал» временно закрыто движение для автотранспорта (Самарская область, Сызранский район).

Спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры, передает пресс-служба облправительства.

 
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