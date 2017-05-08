В Шигонском районе задержали двух мужчин при попытке вынести с территории предприятия 23 уличных светильника

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По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. При осмотре прилегающей территории полицейские заместили двоих мужчин, которые старались не привлекать к себе внимания, нервничали и старались спрятать мешки. Стражи правопорядка приняли решение задержать их и доставить в отдел полиции для выяснения всех подробностей произошедшего.В ОВД полицейские установили личности задержанных. Ими оказались ранее не судимые жители Шигонского района 1977 и 1981 годов рождения. При осмотре в присутствии понятых в мешках, которые пытались спрятать задержанные, стражи правопорядка обнаружили 23 уличных светильника.В беседе с полицейскими мужчины признались, что похитили светильники с предприятия и собирались продать их. Вырученные деньги они хотели потратить на собственные нужды, но реализовать свой план они не успели.О краже представители организации узнали от сотрудников полиции и подтвердили, что данные светильники принадлежат именно им.В настоящее время по статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.