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В Шигонском районе молодой человек взял чужую автомашину «просто покататься» и бросил её на окраине села

29 августа 2017 17:55
76
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В отдел полиции Сызрани поступило сообщение от жителя Шигонского района о краже машины.

Мужчина рассказал прибывшим сотрудникам полиции о том, что со двора его частного дома пропала «Нива». Ключи от нее находились в замке зажигания. В ходе работы на месте происшествия, стражам правопорядка поступила информация об обнаружении автомобиля на окраине села.

Было установлено, что к совершению преступления может быть причастен ранее не судимый местный житель 1989 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

По данным оперативников, мужчина приходиться потерпевшему родственником. Он сообщил полицейским, что обнаружив ключи в замке зажигания и воспользовавшись тем, что никого нет дома, он взял автомобиль «просто покататься», после чего бросил.

В настоящее время по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





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