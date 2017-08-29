В Шигонском районе молодой человек взял чужую автомашину «просто покататься» и бросил её на окраине села

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Мужчина рассказал прибывшим сотрудникам полиции о том, что со двора его частного дома пропала «Нива». Ключи от нее находились в замке зажигания. В ходе работы на месте происшествия, стражам правопорядка поступила информация об обнаружении автомобиля на окраине села.Было установлено, что к совершению преступления может быть причастен ранее не судимый местный житель 1989 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его.По данным оперативников, мужчина приходиться потерпевшему родственником. Он сообщил полицейским, что обнаружив ключи в замке зажигания и воспользовавшись тем, что никого нет дома, он взял автомобиль «просто покататься», после чего бросил.В настоящее время по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.