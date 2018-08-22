В Шигонском районе молодая женщина упала в овраг глубиной 20 метров

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В 19:08 спасатели ПСО Сызрани выехали на место происшествия.Чтобы извлечь женщину из труднодоступного места спасатели задействовали верёвки и вакуумные носилки, так как у женщины были признаки множественных переломов после падения.Спасатели подняли пострадавшую на поверхность и передали медикам.В 22:30 спасательные работы на месте происшествия были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области