В Шигонском районе молодая женщина упала в овраг глубиной 20 метров
22 августа 2018 22:20
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В 19:08 спасатели ПСО Сызрани выехали на место происшествия.
Чтобы извлечь женщину из труднодоступного места спасатели задействовали верёвки и вакуумные носилки, так как у женщины были признаки множественных переломов после падения.
Спасатели подняли пострадавшую на поверхность и передали медикам.
В 22:30 спасательные работы на месте происшествия были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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