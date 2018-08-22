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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Шигонском районе молодая женщина упала в овраг глубиной 20 метров

22 августа 2018 22:20
353
Чтобы извлечь женщину из труднодоступного места спасатели задействовали верёвки и вакуумные носилки.
21 августа около 7 вечера на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в селе Сенькино Шигонского района молодая женщина упала в овраг глубиной примерно 20 метров.

В 19:08 спасатели ПСО  Сызрани выехали на место происшествия.

Чтобы извлечь женщину из труднодоступного места спасатели задействовали верёвки и вакуумные носилки, так как у женщины были признаки множественных переломов после падения.

Спасатели подняли пострадавшую на поверхность и передали медикам.

В 22:30 спасательные работы на месте происшествия были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.



Фото:   пресс-служба ПСС Самарской области


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