В Шигонском районе "девятка" съехала в кювет и перевернулась, водитель и пассажир авто госпитализированы

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18 сентября в 04:10 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21099 двигаясь со стороны села Суринск Шигонского р-на в сторону села Шигоны, в р-не 15 км. автодороги «Шигоны-Старый Тукшум-Суринский» не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за транспортным средством, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.В результате ДТП водитель и пассажир 1979 года рождения с травмами доставлены в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области