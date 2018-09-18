В Шигонском районе "девятка" съехала в кювет и перевернулась, водитель и пассажир авто госпитализированы
18 сентября 2018 14:50
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В результате ДТП водитель и пассажир 1979 года рождения с травмами доставлены в медицинское учреждение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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