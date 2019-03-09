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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Шереметьево у сотрудника посольства США изъяли мину

9 марта 2019 18:20
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В МИД случившееся назвали провокацией, посольство уже известили об инциденте — российская сторона ждет объяснений.
В московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину без взрывчатого вещества. Об этом сообщили в МИД России, передает meduza.io.

После изъятия снаряда дипломат вылетел в Нью-Йорк. В МИД случившееся назвали провокацией, посольство уже известили об инциденте — российская сторона ждет объяснений.

Мину обнаружили, когда сотрудник посольства вошел в терминал D с улицы, а его багаж проверили на пункте пропуска. Взрывотехники подтвердили, что это мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества внутри. 


Фото:   соцсети
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