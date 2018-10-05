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В Шенталинском районе водитель УАЗа не справился с управлением, врезался в дорожный знак и опрокинулся в кювет

5 октября 2018 18:00
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В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.
4 октября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 15 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний. Погибших нет. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Одно из ДТП произошло в 06:10 в Шенталинском районе. 33-летний водитель (стаж вождения 15 лет) управляя автомобилем УАЗ 39045 двигался по автодороге "Урал-Исаклы-Шентала" со стороны села Шентала в направлении села Исаклы.

По предварительной версии полицейских, автолюбитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в дорожный знак и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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