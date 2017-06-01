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В Шенталинском районе налетевший ураган снес крыши домов, повредил опоры ЛЭП и газопровод

1 июня 2017 22:44
74
Ведутся восстановительные работы. Всего к ликвидации последствий привлечены: 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.
1 июня  в 16:47 в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что в результате прохождения грозового фронта на территории н.п. Ясная Поляна Шенталинского района произошло повреждение конструкций крыш 10 частных жилых домов, опор и линий электропередач (количество поврежденных опор – 3, протяженность ЛЭП около 200 метров), газопровода низкого давления диаметром 50 мм (протяженность поврежденного газопровода около 200 метров).

В результате происшествия пострадавших нет.

На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в составе 4 человек, 1 ед. техники.

В частных домах проживает 17 человек. Эвакуация населения в пункты временного размещения не планируется, жители будет размещены у родственников.

Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с представителями Администрации м.р. Шенталинский.

Восстановление электроснабжения потребителей осуществляется силами Бугульминских электросетей.

Работы по восстановлению газоснабжения потребителей осуществляются силами Управления "Шенталарайгаз" филиала "Самарагаз" ООО СВГК".

Всего к ликвидации последствий привлечены: 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

 


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