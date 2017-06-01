В Шенталинском районе налетевший ураган снес крыши домов, повредил опоры ЛЭП и газопровод
1 июня 2017 22:44
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В результате происшествия пострадавших нет.
На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в составе 4 человек, 1 ед. техники.
В частных домах проживает 17 человек. Эвакуация населения в пункты временного размещения не планируется, жители будет размещены у родственников.
Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с представителями Администрации м.р. Шенталинский.
Восстановление электроснабжения потребителей осуществляется силами Бугульминских электросетей.
Работы по восстановлению газоснабжения потребителей осуществляются силами Управления "Шенталарайгаз" филиала "Самарагаз" ООО СВГК".
Всего к ликвидации последствий привлечены: 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба облМЧС.
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1 июня 2017 22:44
Ведутся восстановительные работы. Всего к ликвидации последствий привлечены: 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы... Происшествия
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1 июня 2017 22:14
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