В Шенталинском районе налетевший ураган снес крыши домов, повредил опоры ЛЭП и газопровод

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В результате происшествия пострадавших нет.На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в составе 4 человек, 1 ед. техники.В частных домах проживает 17 человек. Эвакуация населения в пункты временного размещения не планируется, жители будет размещены у родственников.Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с представителями Администрации м.р. Шенталинский.Восстановление электроснабжения потребителей осуществляется силами Бугульминских электросетей.Работы по восстановлению газоснабжения потребителей осуществляются силами Управления "Шенталарайгаз" филиала "Самарагаз" ООО СВГК".Всего к ликвидации последствий привлечены: 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба облМЧС.