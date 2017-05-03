В СДТ "Фрунзенский" в поселке Водино горел дачный дом и надворные постройки
3 мая 2017 21:06
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Горел дачный дом и надворные постройки на общей площади 45 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожар был локализован локализован в 16:40, пожар ликвидирован в 16:47.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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