В Рождествено на улице Заводская горел частный дом

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Горел частный дом на площади 5 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожарбыл локализован в 14:03, пожар ликвидирован в 14:04.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото: из архива облМЧС