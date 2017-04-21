В Рождествено на улице Фабричной горел частный дом

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Горел частный дом на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар был локализован в 15:50, пожар ликвидирован в 16:04.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.