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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Рождествено молодой человек обокрал пустующую квартиру, хозяин которой умер

23 января 2018 16:52
289
В квартире полицейские обнаружили и изъяли следы обуви, отпечатки пальцев.
В ОМВД России по Волжскому району поступило обращение от жителя Самары о том, что в период с 14 по 18 января текущего года злоумышленники обокрали пустующую квартиру, в которой жил отец заявителя, скончавшийся в декабре 2017 года.

На место происшествия - в квартиру дома, расположенную в селе Рождествено, выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел установили, что подозреваемый проник в жилище, взломав дверной замок и похитил оттуда плазменный телевизор и мелкие бытовые приборы. Общий причиненный ущерб был оценен на сумму 28 тысяч рублей.

В квартире полицейские обнаружили и изъяли следы обуви, отпечатки пальцев. В ходе оперативных мероприятий был установлен вор - житель села Торновое 1999 года рождения. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц села в момент прогулки.

В результате обыска его жилища в присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили похищенное имущество. Как пояснил парень, по слухам он узнал, что недавно в квартире села Рождествено умер мужчина и она пустует, и решил воспользоваться случаем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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