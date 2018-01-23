В Рождествено молодой человек обокрал пустующую квартиру, хозяин которой умер
23 января 2018 16:52
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На место происшествия - в квартиру дома, расположенную в селе Рождествено, выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел установили, что подозреваемый проник в жилище, взломав дверной замок и похитил оттуда плазменный телевизор и мелкие бытовые приборы. Общий причиненный ущерб был оценен на сумму 28 тысяч рублей.
В квартире полицейские обнаружили и изъяли следы обуви, отпечатки пальцев. В ходе оперативных мероприятий был установлен вор - житель села Торновое 1999 года рождения. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц села в момент прогулки.
В результате обыска его жилища в присутствии понятых стражи правопорядка обнаружили похищенное имущество. Как пояснил парень, по слухам он узнал, что недавно в квартире села Рождествено умер мужчина и она пустует, и решил воспользоваться случаем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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