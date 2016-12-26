В России сегодня - общенациональный день траур по жертвам катастрофы Ту-154

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Напомним, Ту-154 пропал с радаров в воскресенье рано утром через две минуты после вылета из Сочи, где была выполнена дозаправка.Никаких сигналов бедствия экипаж не подавал. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, участники ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять представителей СМИ - сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ.Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.