В России самокат впервые насмерть задавил пешехода

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Инцидент произошёл в июле 2018 года, однако дело было возбуждено лишь сейчас. 34-летний Илья Васильев, двигаясь на двухколёсном электросамокате IceWheel S8, задавил 88-летнего Алексея Чёрного.От удара пожилой мужчина скончался на месте, передает .Теперь Васильева ждёт суд.Как отмечается, это может быть не только первый подобный случай в России, но и во всём мире.