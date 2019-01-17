В России самокат впервые насмерть задавил пешехода
17 января 2019 19:47
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Инцидент произошёл в июле 2018 года, однако дело было возбуждено лишь сейчас. 34-летний Илья Васильев, двигаясь на двухколёсном электросамокате IceWheel S8, задавил 88-летнего Алексея Чёрного.
От удара пожилой мужчина скончался на месте, передает .
Теперь Васильева ждёт суд.
Как отмечается, это может быть не только первый подобный случай в России, но и во всём мире.
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