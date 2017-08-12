В России отмечают День Военно-воздушных сил

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Ежегодно 12 августа в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается День Военно-воздушных сил (ВВС, с 2015 г. входят в состав Воздушно-космических сил, ВКС), передает Раджио Маяк.Памятный день был впервые установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 августа 1997 г., отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 г.С 2015 г. в сообщениях Минобороны упоминается как День Воздушно-космических сил, однако документ, который фиксировал бы смену названия, официально не публиковался.Дата празднования выбрана в связи с тем, что 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 г. приказом номер 397 по Военному ведомству Российской империи все вопросы воздухоплавания в армии были сосредоточены в Главном управлении Генерального штаба и вводилось штатное расписание воздухоплавательной части этого управления (ее возглавлял генерал-майор Михаил Шишкевич). Приказ был выпущен согласно повелению императора Николая II от 5 декабря (22 ноября по старому стилю) 1911 г.