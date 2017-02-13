В Промышленном районе Самары тушили пожар в гараже

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Вечером 12 февраля по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Рыночная, произошел пожар.Горели домашние вещи в гараже на площади 2 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.