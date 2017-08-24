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В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

24 августа 2017 13:42
462
В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка
Под подозрением находятся двое знакомых погибшего 15 и 16 лет.

В среду, 23 августа, вечером у дома №32 на ул. Воронежской было обнаружено тело ранее судимого 16-летнего парня.

У правоохранителей есть предположения, что подростка избили. Под подозрением находятся двое знакомых погибшего 15 и 16 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности.
 Проводится судмедэкспертиза, которая позволит установить причину смерти молодого человека, пишет Волга Ньюс со ссылкой на следственные органы.

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Комментарии



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